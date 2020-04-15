الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد،، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.



وذكر المركز في نشرة تحذيرية، أن المعطيات التنبؤية والرصدية، تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات من البَرَد، وقد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين.

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وأضاف المركز أن الأمطار ستهطل خصوصاً على المرتفعات الجبلية الغربية من لحج جنوباً إلى صعدة شمالاً، وتمتد شرقاً إلى الصحارى والهضاب الداخلية وكذلك على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين في تلك المناطق من هطول الأمطار الغزيرة ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان وكذلك من العواصف الرعدية والرياح الشديدة، داعياً إلى عدم العبور في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ولفت المركز إلى أن أمطاراً بعضها كانت غزيرة هطلت يوم الاثنين على العديد من المحافظات ما أدى إلى تدفق السيول في الشعاب والوديان.

يأتي هذا التحذير بعد يوم من أمطار غزيرة وسيول جارفة شهدتها العاصمة صنعاء.