شكرا لبحثكم عن خبر قناة توكل كرمان تخطف الربع من يمن شباب وتختاره رئيسا للفصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشرت قناة بلقيس الفضائية، التابعة لتوكل كرمان، التي تبث من تركيا، صورة على صفحتها بالفيسبوك لبرنامج باسم "رئيس الفصل" والذي ستبثه في شهر رمضان القادم.

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وقالت مصادر إعلامية، إن برنامج "رئيس الفصل" سيكون البديل للبرنامج الشهير " عاكس خط" الذي كان يقدمه الإعلامي الساخر محمد الربع، على قناة يمن شباب الفضائية.

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وأكدت المصادر أن محمد الربع سيقدم برنامج رئيس الفصل - برنامج سياسي ساخر - على قناة بلقيس الفضائية خلال شهر رمضان، وذلك بعد انسحابه من قناة يمن شباب.

وكانت مصادر اعلامية تداولت في وقت سابق، أنباء عن مغادرة الربع قناة يمن شباب الفضائية بعد عدة سنوات قدم خلالها برنامجها الشهير "عاكس خط"، الذي نال شهرة جماهيرية واسعة، ومنح "الربع" أيضا شعبية كبيرة.

وحسب المصادر فإن "الربع" أنهى تعاقده بشكل مفاجئ مع قناة "يمن شباب"، بعد أن تلقى عرضا مغريا من قناة "بلقيس" التابعة لتوكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وذكرت المصادر أن "الربع" قرر الانتقال إلى "بلقيس" فور تلقيه العرض المالي المغري، إلى جانب أن "كرمان" تكفلت بالإنتاج والتجهيزات، أي أن قناة "بلقيس" ستنتج البرنامج المرتقب، باستديوهاتها، ومعداتها، بينما يقتصر دور الربع على إعداد المادة والفريق المنفذ لها فقط.