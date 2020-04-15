شكرا لبحثكم عن خبر البيضاء تثير غضب الحوثيين بعد اشتراطها إطلاق سراح الصحفيين وآخرين مقابل نجل محافظ المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت مطالب مقاومة البيضاء غضب المليشيا الحوثية بعد اشتراطها إطلاق سراح عدد من أبطال المقاومة وأربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام من قبل المليشيا مقابل أقارب محافظ البيضاء المعين من الحوثيين بينهم نجله .

وقالت مصادر قبلية " للمشهد اليمني " أن الحوثيين بدئوا من يوم أمس في مساعي لإتمام عملية تبادل أسرى بينهم نجل واقارب محافظ البيضاء المعين من الحوثيين بعد يوم فقط من أسرهم .

وأضافت المصادر أن المليشيا تحركت بسرعة نظرا لوجود عناصر سلالية بينما لايهمها شأن أبناء القبائل وهو ماجعل مقاومة البيضاء تشترط إطلاق سراح عدد من أبطال المقاومة لدى المليشيا بالإضافة الى الصحفيين بينهم أربعة حكم عليهم أحكام جائرة .

وأكدت المصادر أن مطالب أبطال المقاومة قوبلت بغضب شديد من الحوثيين وهو ماجعلهم يتصرفون بطريقة جنونية ضد مواطنين أبرياء في محافظة البيضاء بعد قيام المليشيا بإعدام الشيخ القبلي عبد الله أحمد المرزوقي أحد مشائخ قبيلة ال مرزوق بعد اختطافه من أمام منزله كما قامت باختطاف أربعين مواطن آخرين أغلبهم صرافين من مديرية الصومعة من المحافظة نفسها .

Advertisements

وتلقت المليشيا الحوثية ضربة قاصمة بعد مصرع القيادي الحوثي نعيم ناصر الرطب الجوفي قائد الكتيبة الثامنة بالمنطقة العسكرية الرابعة التابعة للمليشيا وإصابة نجل محافظ البيضاء المعين من المليشيا على محمد المنصوري وإصابة إبن بنته فارس المنصوري واسرهما في منطقة الخازمية .

وطلبت المليشيا من مقاومة البيضاء إطلاق سراح الاسراء الجرحى وجثث القتلى بينهم النقيب نعيم الجوفي مقابل اسراء تابعين للمقاومة .

الجدير ذكره أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا حكم غير قانوني ضد أربعة صحفيين بعد خمس سنوات من السجن بهدف تكميم أفواه اليمنيين واستعبادهم وهم الصحفي عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وتوفيق المنصوري وحارث حميد , وهو ماكشف وجه المليشيا القبيح ولاقت إدانات واسعة محلية وإقليمية ودولية .