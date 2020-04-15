شكرا لبحثكم عن خبر بلهجة صارمة .. ناطق الحوثيين يعلن شروط جماعته للحوار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحوثي محمد عبدالسلام امس الثلاثاء حول شروط الجماعة للحوار مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه في تويتر "أولوية شعبنا اليمني وقف العدوان ورفع الحصار أولا، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة"

وشدد عبدالسلام على أنه " لا سبيل لإخضاع ذلك لأي نقاش مسبق"

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وأكد أن جماعته لن تقبل بتكرار "أمر ثبت فشله مرات عدة وبكل المقاييس" حسب قوله مضيفا "والتجارب الماضية شاهدة على فشل أي حوار تحت الحصار والنار"

ويأتي هذا التصريح في وقت تعمل فيه أطراف دولية على محاولة تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في ظل هدنة أممية من أجل مواجهة فيروس كورونا.