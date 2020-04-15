شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا تبشر العالم بعلاج سيقضي على كورونا: تم تجربته بالفعل وأظهر فعالية مذهلة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الدكتور طلال النصولي - الناطق الرسمي باسم الكلية الأمريكية لأمراض الحساسية و الربو - إنه تم الحصول على دواء قوي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وقال "النصولي" - وهو طبيب أمريكي من أصل لبناني - في تصريحات متلفزة: إذا كنا نتكلم عن لقاح فإنه لن يكون جاهزا قبل سنة أو سنة ونصف ، لكن اليوم أظهرت تجربة تمت على عدد من الحالات الحرجة التي وضعت على أجهزة التنفس لتدهورها وجود دواء فعال.
وأضاف: الدواء الذي أقصده هو الريمدسفير .. تم إعطاؤه لـ53 مريضا كان أغلبهم على وشك الموت ، وكانت النتيجة أن 69% منهم تعافوا تماما من المرض فيما توفي 18% منهم فقط .
وتابع: هذه التجربة تكتسب أهميتها كونها أجريت على أشخاص كانت حالتهم ميئوس منها تماما لكنهم تعافوا.
واستدرك: التجربة على المرضى تمت في 3 دول وهم أمريكا وكندا واليابات .. وسيتم توسيعها قريبا بعد النتائج التي حققتها.
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