شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع اشتباكات مسلحة وسط العاصمة المصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال التلفزيون المصري، امس الثلاثاء، إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع مجموعة "إرهابية" بالقرب من وسط القاهرة. وأضاف أن قوات الأمن دعت السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت. لاحقا، نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية، أنها "قضت على جميع المسلحين الذين تحصنوا بمنطقة سكنية بحي الأميرية شرق القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار استمر حوالي 4 ساعات". Advertisements وتفيد المعلومات الأولية بأن العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف قوات فرض خظر التجول بالقاهرة. وقال مصدر أمني لـموقع"إرم نيوز" إن المجموعة مكونة من 5 عناصر، بادروا بإطلاق النار تجاه القوات فور وصلها مكان اختبائهم. ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيانا رسميًا بشأن العملية.

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