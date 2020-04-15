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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الاعلان عن مكرمة حوثية للمعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين !

جديد اب برس Advertisements وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة مليشيات الحوثيين، عبدالله النعمي، إنه سيتم قريباً صرف الحوافز لعدد كبير ممن تم التحقق من عملهم في الميدان لخمسة أشهر دراسية. وأضاف النعمي في تصريح صحفي أن الحوافز تعد كحل بديل لتغطية الحد الادنى من متطلبات المعلمين، مشيراً الى أن الوزارة كانت قد تابعت صرف هذه الحوافز لدى اليونيسيف بداية العام الماضي وبحمد الله تم الصرف لعام دراسي كامل للعاملين في الميدان. واضاف، أن الوزارة سعت بمختلف الوسائل لاستمرار صرف الحوافز النقدية لهذا العام والمقدمة من منظمة اليونيسيف للمعلمين العاملين في الميدان وذلك للتخفيف من معاناة المعلمين. وأشار الى وجود بعض الاشكاليات المتعلقة بتلك الحوافز، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة اليونيسيف لغرض معالجات تلك الاشكاليات. وكانت اليونسيف أعلنت صرف حوافز نقدية لأكثر من 127,400 من المعلمين والموظفين العاملين في المدارس العام المنصرم. ويعاني أكثر من مليون معلم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من انقطاع مرتباتهم منذ نحو 3 أعوام، الأمر الذي أدى إلى تضرر الكثير منهم

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