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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " ليس في اليمن" الاعلان عن وفاة ستة يمنيين وإصابة 350 بـ“كورونا“من القنصلية اليمنية في هذة الدولة .. تفاصيل عن اسماء وصور شاهد !

قال سفیر الیمن لدى الولایات المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، الیوم الثلاثاء، أن ستة

من أبناء الجالیة الیمنیة في الولایات المتحدة، توفوا وأصیب 350 آخرین بفیروس

كورونا المستجد.

وأوضح بن مبارك أن السفارة خصصت رقما للطوارئ لتقدیم خدمات قنصلیة عاجلة

لأبناء الجالیة الیمنیة الأمریكیة، مؤكداً تواصل السفارة بشكل دائم مع رؤساء القنصلیات

والجالیات الیمنیة والناشطین في كافة الولایات للاطمئنان على أبناء الجالیة الیمنیة، وفقا

لموقع یمن فیوتشر.

وأشار بن مبارك إلى أن السلطات الأمریكیة تفرض ً تعتیما ً كبیرا حول أسماء وبیانات

المرضى ضمن إجراءات المحافظة على خصوصیة الأشخاص المصابین.

وأشاد السفیر الیمني في الولایات المتحدة بدور الجالیة الیمنیة الأمریكیة التي أطلقت

مبادرات خیریة عدیدة قادھا تجار یمنیون ونشطاء وجمعیات خیریة للوقایة من كورونا.

وبحسب تقدیرات السفارة الیمنیة فإن عدد أبناء الجالیة الیمنیة في الولایات المتحدة

یصل إلى 350 ألف یتوزعون في عدد من الولایات أبرزھا كالیفورنیا، ونیویورك،

ومتشجن، وألینوي.

وتعد الولایات المتحدة الدولة الأكثر انتشاراً لفیروس كورونا، حیث توفي فیھا أكثر من

23 ألف شخص، إلى جانب إصابة 577 ألف حتى أمس الإثنین. جديد اب برس Advertisements

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