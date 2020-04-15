عاجـــل : كارثة مروعة ستحل بالبشرية في 15 رمضان القادم .. العالم على موعد مع الفاجعة الكبرى ..شاهد ما الذي سيحدث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلن علماء الفلك يعملون فى وكالة ناسا الفضائية الامريكية ان هناك كويكب كبير يقترب بسرعة باتجاه كوكب الأرض نهاية شهر ابريل القادم ويتوقع العلماء ان قد يتسب فى كارثة طبيعية كبيرة فى الارض .

وقد اعلنت بحسب التقديرات سيقترب الكويكب الذي وصفته وكالة ناسا بالخطر المحتمل بجانب كوكب الأرض على بعد حوالي 6.29 مليون كيلومتر بحسب ورلد تودي.

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وقال الدكتور جميس دونجي في تغريدة له على تويتر في وقت سابق الكويكب الذي يحمل الاسم 52768 (1998 OR2) سيمر بجانب الأرض على مسافة تزيد عن 16 مرة عن المسافة التي تفصلنا عن القمر ونشر رسما بيانيا يوضع المسافة ومسار الاقتراب وأكد أنه لن يشكل خطرا على الأرض.

تم اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم 52768 (1998 OR2) عام 1998 وأدرجته الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء ناسا في قائمة الأجسام التي ستقترب من الأرض بحسب "يورو نيوز".

ويشير علماء الفلك الى ان احدث يبكون يوم الجمعة في 15 رمضان الامر الذي يتوجب على شعوب العالم الحذر