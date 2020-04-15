شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : تطورات طارئة حدثت فجر اليوم .. محمد بن سلمان يعلن الحرب على "أردوغان" ويتوعد بنقل المعركة إلى داخل تركيا وبدء استعدادات كبيرة ..(تطورات طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف أمير من الأسرة المالكة في السعودية “آل سعود”، عن نوايا ولي العهد محمد بن سلمان، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمن الحرب غير المعلنة بين أنقرة والرياض.

وقال الأمير بدر بن سعود آل سعود، في مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية”: إن التوتر بين أنقرة والرياض بدأ بعد الانحياز التركي للريال القطري في مواجهة دول المقاطعة الخليجية عام 2017.

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وأكد الأمير السعودي، “وجود مذكرات تفاهم وتعاون إخباري بين المملكة وتركيا لم تلتزم بهما أنقرة، فالأحداث منذ 2017 لا تتفق معهما”.

بن سلمان يعلن الحرب على “أردوغان”

وأضاف بدر آل سعود: أم “الأصفار ومحطات الفشل والتأزم التركية كثيرة، وحجب مواقع الإعلام التركي العربي مفيد كحل مؤقت”، في إشارة إلى حظر الموقع العربي لوكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

وفي تلميح إلى خطط “بن سلمان” ضد “أردوغان”، اعتبر الأمير السعودي أنه “المفروض أن نبحث عن حل دائم، ولعل الأنسب هو معاملة الأتراك بالمثل، ونقل المعركة إلى أرض الخصم”.

واستعرض بدر آل سعود؛ جانبًا من خطة “بن سلمان” ضد تركيا، بقوله: “يكون ذلك بالعمل على إيجاد منابر إعلامية سعودية ناطقة بالتركية”.

وأردف الأمير السعودي، بأنه يجب “الاستعجال في تشغيل مشروع موقع الإندبندنت الناطق باللغة التركية، والذي استحوذت على حقوقه المجموعة السعودية للأبحاث والنشر قبل ما يقارب السنة”.

جدير بالذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث والنشر، مملوكة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتسيطر على أقوى وسائل الإعلام في السعودية.