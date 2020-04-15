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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..أمير الكويت يثير غضب السعودية والامارات ويباغت الجميع بهذه الخطوة الرهيبة التي تشارك فيها الطيران القطري بشكل مباشر

2020/04/15 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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