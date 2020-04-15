شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة.. انتشال ثاني مدفع اثري "عثماني" من بحر صيرة في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت طواقم فنية في ميناء عدن بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية صيرة محافظة عدن الثلاثاء ، من انتشال مدفع تاريخي "عثماني" عملاق كان غارقاً في أعماق البحر.
ويعد المدفع الذي يعود إلى زمن العهد العثماني الأول قبل نحو 500 عام وهو أحد المدافع التاريخية الشهيرة التي ظلت مئات السنين منصوبة فوق قلعة صيرة التاريخية بمدينة عدن.
وأكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، أن المدفع الذي سقط من أعلى قمة القلعة خلال الحرب التي شهدتها عدن سيتم تسلمه لهيئة الآثار كونها الجهة المسؤولة عن الحفاظ عليه، مشيدا بالدور والجهد الذي بذله الطاقم والمهندسين والغواصين لإنتشال هذا المدفع الأثري من قاع البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. انتشال ثاني مدفع اثري "عثماني" من بحر صيرة في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.