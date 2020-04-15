شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة.. انتشال ثاني مدفع اثري "عثماني" من بحر صيرة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت طواقم فنية في ميناء عدن بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية صيرة محافظة عدن الثلاثاء ، من انتشال مدفع تاريخي "عثماني" عملاق كان غارقاً في أعماق البحر.

ويعد المدفع الذي يعود إلى زمن العهد العثماني الأول قبل نحو 500 عام وهو أحد المدافع التاريخية الشهيرة التي ظلت مئات السنين منصوبة فوق قلعة صيرة التاريخية بمدينة عدن.

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وأكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، أن المدفع الذي سقط من أعلى قمة القلعة خلال الحرب التي شهدتها عدن سيتم تسلمه لهيئة الآثار كونها الجهة المسؤولة عن الحفاظ عليه، مشيدا بالدور والجهد الذي بذله الطاقم والمهندسين والغواصين لإنتشال هذا المدفع الأثري من قاع البحر.