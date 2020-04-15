شكرا لبحثكم عن خبر انقلاب عسكري في صنعاء وحملة اعتقالات تطال مسؤولين بارزين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توسعت دائرة الخلافات داخل قيادات مليشيات الانقلاب الحوثية، بشكل غير مسبوق خلال الايام الماضية بالتزامن مع محاولات قيادات حوثية الانقلاب على الجناح الأمني للجماعة.

واعتقل جهاز ما يسمى بالأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، كلا من القيادي الحوثي ووكيل جهاز الامن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد) والقيادي صالح مسفر (ابو صالح) مدير مكتب زعيم المليشيا، ونقلهما الى احد السجون السرية بالعاصمة صنعاء.

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ويعود سبب الاعتقال في محاولة ابو عماد وابو صالح الانقلاب على الجناح الامني التابع للمليشيا الذي يقوده المدعو عبدالكريم الخيواني (الكرار)، دون مزيد من المعلومات حول اسباب الاعتقال.

وخلال الـ 72 ساعة الماضية شن جهاز الامن والمخابرات، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات القيادات الحوثية والمشرفين التابعين للمليشيا بالعاصمة صنعاء وكذا بمحافظة ذمار.

وزجت بالقيادات التي اعتقلتها في سجونها السرية في منطقة الجراف وكذا في عدة منازل جوار مقر الفرقة اولى مدرع سابقا.