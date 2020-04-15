شكرا لبحثكم عن خبر مصدر.. تنسيق سعودي اماراتي بشأن سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أرجع المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر أن ما يسمع من استنكار تجاه ما يحدث في سقطرى والمهرة هو عائد للمنتفعين من اعمال التهريب والموالين لأجندة تركيا وقطر وايران.

وقال عسكر بمداخله تلفزيونية له -مساء اليوم الثلاثاء: اتضح ان من يصرخ في المهرة وسقطرى هم مهربين الاسلحة والمخدرات، وما يحدث في سقطرى هو مثل ما يحدث في الضالع وهناك أناس يعملون ضد التحالف العربي مدعمون خارجيا لمحاولة اظهار ان هناك ارباك وان هناك خلافات بينما هي لم تحدث في الاصل وليس لها واقع بالأساس وسقطرى مستقرة.

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وأضاف عسكر ان من يروج لوجود عمل اماراتي سعودي في سقطرى وما شابه ذلك انما يروج ذلك بهدف ضرب التحالف العربي بالعمق، مستدلا على ما يحدث في المهرة وان احكام القبضة عليها منذُ سبعة اشهر وبنظر من التحالف العربي قطع دابر امدادات التهريب.

واشار إلى ان هناك من يحاول خلق صورة تفيد بعدم الاستقرار وخاصة وان اليمن تواجهه جائحة كورونا وهي الدولة الوحيدة الكثر احتياجا للاهتمام والتركيز بدلا من اثارة البلبلة.

واجاب عسكر على سؤال كانت تقدمت به مقدمة البرنامج أشار لوجود انشطة للمجلس الانتقالي في سقطرى فقال عسكر ان الانتقالي بالأساس موجود في سقطرى كما ان رموز الشرعية موجودين في دبي و ما لا يعلمه الكثير ان الامارات والسعودية جسد واحد والتحرك بين الرياض ودبي امر طبيعي ولكن هناك من يحاول اشعال الفتنة بين رأس حربتي التحالف وهناك تنسيق بينهم لمواجهه اي تدخل في سقطرى.