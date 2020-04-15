شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي الجوبي يكشف موعد اول يوم من رمضان في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الفلكي اليمني المعروف احمد الجوبي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام ستكون يوم الجمعة . وكتب الجوبي على صفحته بفيسبوك " إن اول ايام شهر رمضان ١٤٤١ سيكون يوم الجمعة الموافق 24 ابريل ٢٠٢٠م وعدد ايامه ٣٠ يوما . Advertisements

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