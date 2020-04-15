شكرا لبحثكم عن خبر رسمياً الحكومة اليمنية تكشف عن رقم مهول لاعداد ضحايا كورونا من اليمنيين في امريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، أن ستة من أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، توفوا وأصيب 350 آخرين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بن مبارك أن السفارة خصصت رقما للطوارئ لتقديم خدمات قنصلية عاجلة لأبناء الجالية اليمنية الأمريكية، مؤكداً تواصل السفارة بشكل دائم مع رؤساء القنصليات والجاليات اليمنية والناشطين في كافة الولايات للاطمئنان على أبناء الجالية اليمنية، وفقا لموقع يمن فيوتشر.

وأشار بن مبارك إلى أن السلطات الأمريكية تفرض تعتيمًا كبيرًا حول أسماء وبيانات المرضى ضمن إجراءات المحافظة على خصوصية الأشخاص المصابين.

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وأشاد السفير اليمني في الولايات المتحدة بدور الجالية اليمنية الأمريكية التي أطلقت مبادرات خيرية عديدة قادها تجار يمنيون ونشطاء وجمعيات خيرية للوقاية من كورونا.

وبحسب تقديرات السفارة اليمنية فإن عدد أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة يصل إلى 350 ألف يتوزعون في عدد من الولايات أبرزها كاليفورنيا، ونيويورك، ومتشجن، وألينوي.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا، حيث توفي فيها أكثر من 23 ألف شخص، إلى جانب إصابة 577 ألف حتى يوم الإثنين.