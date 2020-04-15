شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يتخذون قرارًا غريبًا يصدم الجميع بشأن وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في دراسة تخصيص عشرات الفيلات المملوكة لمعارضيها، في صنعاء، كمراكز عزل لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وكشف مصدر محلي عن تخطيط المليشيا للسيطرة على فنادق جديدة في صنعاء، في حال تفشي الفيروس الوبائي. Advertisements يذكر أن المليشيا صادرت فندق موفنبيك، وخصصته كموقع للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس. وفرضت على جميع القطاعات التجارية في صنعاء، بدءا من الاتصالات، إلى تجارة الأقمشة، إتاوات، لدعم جهود مكافحة كورونا، بينما تجاهلت الإعلان عن تخصيص أي ميزانية من مواردها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يتخذون قرارًا غريبًا يصدم الجميع بشأن وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.