شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : ناصر الدويلة يكشف سرّ حزن ضاحي خلفان والضربة القاصمة لـ"بن زايد" من "العصملي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الفنانة السعودية “مروة محمد” تثير جدلا واسعا بسبب فيروس كورونا .. وهذا ما قالت فيديو مصرع قيادات حوثية بارزة مقربة من زعيم الحوثيين (الاسماء) شاهد بالفيديو : فنانة كويتية شهيرة تحلق شعرها “زيرو” على الهواء من داخل الحجر المنزلي وتثير الجدل ..شعور ولا أروع (مقطع فاضح وصادم) شركة النفط في صنعاء تعلن عن تخفيض جديد في أسعار البترول والديزل ومن هذا الموعد (تعرف على الأسعار والموعد)

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