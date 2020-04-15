شكرا لمتابعة خبر عن شركة النفط في صنعاء تعلن عن تخفيض جديد في أسعار البترول والديزل ومن هذا الموعد (تعرف على الأسعار والموعد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/15 الساعة 05:01 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات ناصر الدويلة يكشف سرّ حزن ضاحي خلفان والضربة القاصمة لـ"بن زايد" من "العصملي" Advertisements شاهد : الفنانة السعودية “مروة محمد” تثير جدلا واسعا بسبب فيروس كورونا .. وهذا ما قالت فيديو مصرع قيادات حوثية بارزة مقربة من زعيم الحوثيين (الاسماء) شاهد بالفيديو : فنانة كويتية شهيرة تحلق شعرها “زيرو” على الهواء من داخل الحجر المنزلي وتثير الجدل ..شعور ولا أروع (مقطع فاضح وصادم)

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