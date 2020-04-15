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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة اول ايام شهر رمضان المبارك" فلكي يمني يحدد موعد بداية شهر رمضان..وعيد الفطر تفاصيل اكثر !
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن يكون يوم الجمعة الموافق 24 إبريل 2020، أول أيام شهر رمضان المبارك 1441هـ.
جديد اب برس
وقال الجوبي في تدوينة على "فيسبوك"، إن عدة شهر شعبان لهذا العام ستكون 30 يوما، وهذا يعني ان غرة شهر رمضان سيكون يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2020.
وأوضح أن عدة رمضان ستكون 30 يوما أيضاً فيما سيكون يوم عيد الفطر المبارك في 24 من شهر مايو القادم.
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