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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" انفجار العاصمة صنعاء جعل المواطنين في حالة من الفرع والخوف وتضرر منازل المواطنين والوضع يخرج عن السيطرة ومناشدة للحكومة شاهد !

حالة من الفرع والخوف يعيشها المواطنين حاليا في صنعاء التي شهدت مساء اليوم هطول امطار كثيرة ،وجرفت السيول عدد من المنازل والحارات جنوب العاصمة صنعاء بعد انفجار سد تاريخي. جديد اب برس Advertisements وافادت مصادر محلية ان السيول جرفت عدد من المنازل في أحياء "الحثيلي والخفجي" كما غرقت منازل أخرى بسبب انفجار سد"شاحك" احد اهم السدود و الاثرية يقع في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء وهو من السدود الحميرية ويحيط به جبل "اللوز"

وأشارت المصادر إلى ان الدفاع المدني حذرت المواطنين من الاقتراب من أماكن تدفق السيول في العاصمة

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