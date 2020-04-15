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عدن - ياسمين التهامي - سامسونج تنهى عصر LCD وتستخدم تكنولوجيا جديدة في تصنيع شاشات الأجهزة الذكية و التليفزيون شاهد !

جديد اب برس

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موقع GizChina أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستقوم بإغلاق كل خطوط إنتاج تصنيع الشاشات من نوع LCD بحلول نهاية هذا العام، كما أنها ستتجه لتكنولوجيا حديثة كليا وهى تكنولوجيا QD-OLED. وتهدف خطة التطوير التي وضعتها الشركة إلى التركيز على إنتاج شاشات تلفزيونات بتكنولوجيا QD-OLED، وهى تكنولوجيا أحدث من تكنولوجيا OLED التى تقوم أغلب الشركات العالمية باستخدامها في تصنيع الشاشات ومن المفترض أن تنفق سامسونج 11 مليار دولار لبناء مصنع قادر على إنتاج شاشات تليفزيون من النوع QD-OLED. ويتم تصنيع شاشات التليفزيون بالاعتماد على نوعين مختلفين من التكنولوجيا، LCD وOLED، وهناك نوع آخر وهو LED وهو يعتمد على تكنولوجيا LCD ولكن مع إختلاف نسبة وتستخدم شاشات OLED طبقات رقيقة للغاية من المواد العضوية والمواد الزجاجية، والتي تصدر ضوءا عند مرور التيار خلالها، يمكن أن تصبح شاشات OLED أخف وزنًا وأقل سمكا، وفي الوقت نفسه، تكون زاوية العرض أكبر أيضا، والعيب هو أنها مهددة دائما باحتراق الشاشة بالإضافة إلى تكلفتها العالية جدا. أما تكنولوجيا QD-OLED القادمة من سامسونج ، فهي تحافظ على مزايا شاشات OLED، كما يستخدم تقنية Quantum dot لمنح الشاشة سلسلة ألوان وسطوع عالية، ومبدأ عملها هو مزيج من النقاط الكمية وتصدر QD-OLED لونا واحدا فقط، وبذلك تقلل بشكل كبير من صعوبة التصنيع وتكلفة الإنتاج. كما أنها تتمتع بتغطية سلسلة ألوان أوسع وأداء سطوع أعلى من OLED، بالإضافة إلى أنها تقلل بشكل كبير من حدوث حروق الشاشة، كما أنها أقل سعرا بكثير من OLED.