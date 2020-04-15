شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حصري من موقع فيسبوك تفاجئ مستخدميها وتطلق تطبيقًا للتواصل مع المُقرَّبين بطريقة مبتكرة وسهلة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلان حصري من موقع فيسبوك تفاجئ مستخدميها وتطلق تطبيقًا للتواصل مع المُقرَّبين بطريقة مبتكرة وسهلة تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements قسم البحث والتطوير الداخلي التابع لشركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء المقربين عن طريق ساعة آبل الذكية (آبل ووتش) Apple ويعمل التطبيق المُسمى (كيت) Kit – وهي اختصار لعبارة (ابقَ على تواصل) Keep in Touch – باستخدام مجموعة من رموز القراءة السريعة QR، وخدمة التراسل الفوري مسنجر التابعة لفيسبوك. ووفقًا لوصف تطبيق Kit على متجر آب ستور، فإن بداية استخدام التطبيق تكون بمسح رمز QR في الساعة، أو إدخال رمز الوصول في وقع fb.com/devices. ومن ثم يختار المستخدم جهة الاتصال على مسنجر المراد التواصل معها باستخدام ويسمح التطبيق للمستخدمين بإرسال مجموعة من الرسائل بمجرد نقرة واحدة، مثل: التسجيلات الصوتية، والرموز التعبيرية، ومشاركة الموقع، والرسومات، وذلك على نحو مشابه لتطبيق (آي مسج) iMessage التابع لآبل على الساعة، ولكن الرسائل تُرسل عن طريق خدمة التراسل التابعة لفيسبوك، وليس الرسائل النصية القصيرة SMS، أو iMessage. ويسمح التطبيق أيضًا باستقبال، والرد على الإشعارات، وقراءة رسائل جهات الاتصال. وتكمن الفكرة وراء التطبيق في السماح للمستخدمين بالبقاء على تواصل مع الأصدقاء دون الحاجة لإخراج وفي حين أن تطبيق مسنجر يوفر بالفعل دعمًا لساعة آبل الذكية، فإن تطبيق Kit يركز على جهات الاتصال المقربة فقط، مثل الأصدقاء، والعائلة. ويسمح ذلك بتقديم واجهة مستخدم وتجربة مختلفة مقارنة بتطبيق مسنجر على الساعة، حيث على المستخدم التنقل على شاشة صغيرة لقراءة والرد على الرسائل. يُشار إلى أن تطبيق Kit يُعدّ الأحدث بين التطبيقات التي أطلقها قسم البحث والتطوير التابع لفيسبوك المسمى NPE Team، وكانت القسم قد أطلق حديثًا تطبيق Tuned المخصص للأزواج. كما يُعد التطبيق الأول من القسم لساعة آبل الذكية. هذا، ويمكن تنزيل تطبيق Kit من متجر آب ستور، ولكنه لن يعمل إلا على ساعة آبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان حصري من موقع فيسبوك تفاجئ مستخدميها وتطلق تطبيقًا للتواصل مع المُقرَّبين بطريقة مبتكرة وسهلة تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.