شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مسؤول إماراتي بارز كتب فجر اليوم تغريدة مثيرة للسخرية .. فمسح به الناشطون البلاط .. وكان لليمنيين نصيب الأسد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كتب وزير الدولة الاماراتي عبدالخالق عبدالله تغريدة على حسابه في منصة تويتر تفاخر من خلالها بمواقف الامارات الانسانية حسب قوله .
وقال عبدالخالق في تغريدته التي رصدها موقع "صوت المغتربين" ( لا احد اتقن فن الدبلوماسية الإنسانية كما أتقنه الرمز الدولي 971) .
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تغريدة الوزير الاماراتي اثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت جميع الردود بدون استثناء ساخرة ، من مضمونها الذي يتعارض مع المواقع وتنفيه كل اعمال وتصرفات الامارات بشكل عام .
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي بارز كتب فجر اليوم تغريدة مثيرة للسخرية .. فمسح به الناشطون البلاط .. وكان لليمنيين نصيب الأسد ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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