شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مسؤول إماراتي بارز كتب فجر اليوم تغريدة مثيرة للسخرية .. فمسح به الناشطون البلاط .. وكان لليمنيين نصيب الأسد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كتب وزير الدولة الاماراتي عبدالخالق عبدالله تغريدة على حسابه في منصة تويتر تفاخر من خلالها بمواقف الامارات الانسانية حسب قوله .

وقال عبدالخالق في تغريدته التي رصدها موقع "صوت المغتربين" ( لا احد اتقن فن الدبلوماسية الإنسانية كما أتقنه الرمز الدولي 971) .

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تغريدة الوزير الاماراتي اثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت جميع الردود بدون استثناء ساخرة ، من مضمونها الذي يتعارض مع المواقع وتنفيه كل اعمال وتصرفات الامارات بشكل عام .

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