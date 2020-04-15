شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 أفاد مصدر إن اندلاع اشتباكات عنيفة في هذه اللحظات بمديرية صرواح في محافظة مأرب شرق البلاد.

Advertisements وأوضح المصدر معارك عنيفة في جبهة صرواح بين قوات الجيش الوطني والحوثيين. وقال إن الحوثيين شنوا هجوما واسعا ضد قوات الشرعية من اجل السيطرة على مواقع خسرتها مطلع الاسبوع الماضي. واختتم قائلا ان طيران التحالف شن غارات على مواقع جماعة الحوثيين.

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