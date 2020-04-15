تحذير هام لسكان صنعاء من خطر كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

أطلق مركز الأرصاد الجوية اليوم تحذيرا جديدا لسكان العاصمة صنعاء وبقية المناطق الجبلية ، من استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة وتوقع المركز ، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين. وقال في بيان له: "إن المعطيات التنبؤية والرصدية، تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات من البَرَد". وحذر المواطنين في المناطق الجبلية من هطول الأمطار الغزيرة ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان وكذلك من العواصف الرعدية والرياح الشديدة، داعياً إلى عدم العبور في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. ويأتي هذا التحذير بعد أن شهدت العاصمة صنعاء، أمس امطار غزيرة وسيول جرفت عشرات السيارات و اجتاحت العديد من المنازل والأسواق والمحلات التجارية، مخلفة خسائر كبيرة في الممتلكات. .

