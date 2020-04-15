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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع حريق بمحال السوق المركزية في زبيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
اندلع حريق، مساء الثلاثاء، في مدينة زبيد، بمحافظة الحديدة، خلف أضرارا واسعة في محال السوق المركزية بالمدينة.
وقالت مصادر محلية إن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، مؤكدة أن النار امتدت للمحال التجارية المنتشرة في المنطقة، وسط عجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليه.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحجم الحريق، رصدت احتراق عدد كبير من المحال.
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