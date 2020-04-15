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اندلاع حريق بمحال السوق المركزية في زبيد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع حريق بمحال السوق المركزية في زبيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

اندلع حريق، مساء الثلاثاء، في مدينة زبيد، بمحافظة الحديدة، خلف أضرارا واسعة في محال السوق المركزية بالمدينة.

وقالت مصادر محلية إن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، مؤكدة أن النار امتدت للمحال التجارية المنتشرة في المنطقة، وسط عجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليه.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحجم الحريق، رصدت احتراق عدد كبير من المحال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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