اندلاع حريق بمحال السوق المركزية في زبيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

اندلع حريق، مساء الثلاثاء، في مدينة زبيد، بمحافظة الحديدة، خلف أضرارا واسعة في محال السوق المركزية بالمدينة.



وقالت مصادر محلية إن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، مؤكدة أن النار امتدت للمحال التجارية المنتشرة في المنطقة، وسط عجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليه.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحجم الحريق، رصدت احتراق عدد كبير من المحال.