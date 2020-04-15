تعرف على الشيخ القبلي الذي اعدمه الحوثيون بطريقة وحشية بعد ساعات من اختطافه

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عدن - ياسمين التهامي - الناطق الرسمي باسم الحوثيين : يعلن عن شرطان لا تراجع عنهما قبل اي حوار مع الشرعية والتحالف ماذا حدث : هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو) معلومات تكشف لاول مرة عن أسرة القيادي الحوثي حسين العزي وما علاقة اسرته باللجنة الخاصة للسعودية الفنانة نانسي عجرم تنضم مع حملة البقاء في المنزل .. وتتصدر بالكمامة على غلاف مجلة عالمية شهير

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