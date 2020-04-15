شكرا لمتابعة خبر عن معلومات تكشف لاول مرة عن أسرة القيادي الحوثي حسين العزي وما علاقة اسرته باللجنة الخاصة للسعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت معلومات جديدة، عن أسرة القيادي الحوثي حسين العزي، المعين من قبل قبل الجماعة نائباً لوزير الخارجية، بحكومة عبدالعزيز بن حبتور الغير معترف بها.

عُرف حسين حمود العزي، عن أسرته ولاؤها وتواصلها بإيران من أمدٍ بعيدٍ، وعمل في صناعة القدور الحجرية، وبيع المواد الغذائية، وكان يدعم الحوثيين بالمال ومن الخلايا النائمة قبيل 2011، وبعد 2011 كان عضوًا نشطًا في جماعة الحوثي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الأن "بن زايد" يطلق "رصاصة الرحمة" على الداعي وسيم يوسف محكمة جنايات أبو ظبي تصدر حكماً نهائياً

شاهد بالفيديو : صالح الجسمي يحسم الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

بعد إنهاء "هيئة الأمر بالمعروف".. قرار صادم محمد بن سلمان بشأن مؤسسة دينية كبرى في السعودية

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

Advertisements

مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

يستمر القيادي الحوثي حسين العزي، في توجيه تهمة الارتزاق لكل مخالفي الجماعة، متناسيًا ان والده حمود درهم العزي، كان مندوب اللجنة الخاصة السعودية‬ ومندوب لبيت حميد الدين في صعدة‬ لتسليم مرتبات العلماء المحسوبين عليهم.

عاش والد حسين وأخوه يحيى في المملكة‬ العربية السعودية لفترة طويلة مرافقين لبيت حميد الدين، كما ان حسين العزي عاش أغلب طفولته وبداية شبابه في السعودية‬ مقيم مع والده وأخوه يحيى، الذين يستلمون مرتباتهم من اللجنة الخاصة السعودية‬.

يصف الحوثييون بعض خصومهم بالمرتزقة، الذين يجيرون الصراع لمصالحهم، أما من يقاتلونهم في الميدان حاملين قضية حتى وان استعانوا بالسعودية والإمارات فليسوا مرتزقة.

وفي مرحلة دراسته الجامعية، انتقل حسين العزي، إلى الأردن‬ وسكن في بيت محمد بن الحسين حميد الدين، الذي يستلم من اللجنة الخاصة السعودية‬، وكان يصرف على حسين من تلك الأموال.

الأمر ليس مقتصر على حسين العزي ‪ووالده، بل كل مراجع الدين الزيدية، مجد الدين المؤيدي ومرافقه فليته والد محمد عبدالسلام، لهم مرتبات من اللجنة الخاصة السعودية‬، وهذه اللجنة عُرفت بشكل أساسي كراعي لبيت حميد الدين ومن معهم عقب ثورة 1962م .

كما ان والد أهم قيادي عسكري حوثي يوسف المداني، المكنى "أبو حسين"، كان يستلم مرتبه من أمير جيزان في السعودية‬، ولا يزال بيت حميد الدين ومن معهم يستلمون مرتبات إلى اليوم.

لا يتوقف حسين العزي، عن وصف كل من يخالف جماعته بالمرتزق، حتى حينما يتعلق الأمر بالحديث عن موضوع وباء كورونا الذي يهدد جميع اليمنيين، حشر "العزي" مصطلح المرتزقة، في أغلب تغريداته وأحاديثه.

يرتبط حسين العزي بتوجه إيراني في الإعلام، وتخرج تصريحات وتغردياته على تويتر متوافقةً مع مواقف إيران وحزب الله في المنطقة، وكذلك التوافق مع السياسة الإعلامية لإيران والموجه للدول العربية.

ويملك العزي سجل جرائم في مديرية الصفراء في صعدة، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية اليمنية، قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء.

وبرز اسم حسين العزي، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، بشكلٍ كبيرٍ ولافتٍ في الساحة السياسية والإعلامية اليمنية؛ حيث عُيِّنَ مديرًا لوكالة "سبأ" للأنباء بعد السيطرة عليها، كما يشغل منصب رئيس مكتب العلاقات السياسية والخارجية في الجماعة الانقلابية.

ويشغل حاليًّا، منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين؛ كما قام بعمليات جمع الأموال وإيداعها في حسابات الحوثيين تحت مسمى "دعم المجهود الحربي".