شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني : يوم الجمعة اول ايام شهر رمضان المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/15 الساعة 12:53 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات تعرف على الشيخ القبلي الذي اعدمه الحوثيون بطريقة وحشية بعد ساعات من اختطافه Advertisements الناطق الرسمي باسم الحوثيين : يعلن عن شرطان لا تراجع عنهما قبل اي حوار مع الشرعية والتحالف ماذا حدث : هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو) معلومات تكشف لاول مرة عن أسرة القيادي الحوثي حسين العزي وما علاقة اسرته باللجنة الخاصة للسعودية

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