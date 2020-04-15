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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 15-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 15-4-2020? عاجل محمد العرب" الجوف تحررت : في هجوم سريع مباغت استطاعت القوات الشرعية تحرير الجوف بالكامل ! الجوف قبل قليل هجوم لمليشيا الحوثي على مواقع لعيرف والجدفر شرق حزم الجوف أدى إلى مقتل أكثر من 20 مسلح من المليشيات وأسر آخرين فيما تم إغتنام عربة مدرعة BMB و 3 آربيجي مع القذائف وأسلحة شخصية أخرى جديد اب برس Advertisements

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