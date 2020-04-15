شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل من السلطات الحكومية بصنعاء" الأطاحة بق #1740;ادات حوث #1740;ة في الجناح الامني حاولت تنف #1740;ذ انقلاب عسكري تعمل لصلح هذة الجهة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل من السلطات الحكومية بصنعاء" الأطاحة بقیادات حوثیة في الجناح الامني حاولت تنفیذ انقلاب عسكري تعمل لصلح هذة الجهة تفاصيل !

افادت مصادر استخباراتیة بان قیادات حوثیة في الجناح الامني حاولت تنفیذ انقلاب

عسكري بصنعاء بعد تصاعد حدة الخلافات في صفوف قیادات الملیشیا الحوثیة

المدعومة من ایران بشكل غیر مسبوق خلال الایام الماضیة.

وأكدت المصادر أن جھاز ما یسمى بالامن والمخابرات التابع للملیشیا اعتقل كلا من

القیادي الحوثي ووكیل جھاز الامن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد) والقیادي

صالح مسفر (ابوصالح) مدیر مكتب زعیم الملیشیا، ونقلھما الى أحد السجون السریة

بالعاصمة صنعاء.



وأوضحت المصادر أن سبب الاعتقال یتمثل في محاولة ابو عماد وابو صالح الانقلاب

على الجناح الامني التابع للملیشیا الذي یقوده المدعو عبدالكریم الخیواني (الكرار)،

مشیرة الى ان ھناك اسباب اخرى ادت الى الاعتقال لم تعرف بعد.

وافادت أن جھاز الامن والمخابرات و خلال الـ 72 ساعة الماضیة شن حملة اعتقالات

واسعة طالت عشرات القیادات الحوثیة والمشرفین التابعین للملیشیا بالعاصمة صنعاء

ومحافظة ذمار.

وزجت بالقیادات التي اعتقلتھا في سجونھا السریة بمنطقة الجراف وفي عدة منازل

جوار مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا.

جديد اب برس

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