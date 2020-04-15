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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" صنعاء.. الحوثيون يصدرون بياناً عسكرياً جديداً حول معارك مأرب !

جديد اب برس Advertisements جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء، إن قواتها تصدت لزحف واسع للقوات الحكومية، في محافظة مأرب (شرقي البلاد). وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أن قوات جماعته تصدت فجر اليوم لزحف واسع في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وزعم أن القوات الحكومية تلقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أن تحرز أي تقدم. وأضاف أن مقاتلات التحالف شنت 20 غارة جوية خلال الست الساعات الماضية منها 14 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و 6 غارات على مديرية صرواح. وكان المتحدث باسم القوات الحكومية عبده مجلي، قال يوم الإثنين، إن جماعة الحوثيين، ارتكبت أكثر من 242 اعتداءً على المدنيين ومواقع للجيش في مختلف جبهات القتال، منذ بدء وقف إطلاق النار الخميس الماضي. وأضاف أن الاعتداءات شملت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ "كاتيوشا"، وشن عمليات هجومية وحشد تعزيزات من مسلحين وأسلحة وعتاد وذخائر، واستهداف مواقع للجيش بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة المتفجرة، ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية، وزراعة ألغام في طرقات ومزارع المواطنين. وتتبادل القوات الحكومية والحوثيين، اتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف مساء الأربعاء الفائت، لمدة أسبوعين، بداية من الخميس تلبية لدعوة أممية بشأن وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

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