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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 15-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 15-4-2020? الشرعية تفقد السيطرة وترقب كارثة كبيرة: تتوالى الانشقاقات من ضباط وعتاد وافراد للعمل ضمن الجيش بصنعاء شاهد ! جديد اب برس Advertisements الحوثيون، الثلاثاء، انشقاق ثلاثة ضباط من اللواء السادس حرس حدود التابع للقوات الحكومية وانضمامهم لمسلحي الجماعة. وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تغريدة على "تويتر" إنه التقى بثلاثة من الضباط المنشقين عن اللواء السادس حرس حدود المتمركز في جبهة رازح بصعدة عقب عودتهم إلى صنعاء عبر التنسيق مع مقاتلي الجماعة عبر خطوط التماس”. وأوضح أن الضباط المنشقين ينحدرون من مديرية القفر محافظة إب، وهم "ماجد على احمد سمنان، وصادق ناصر ناصر الرضاع، وصخر مسعد محمد المعزبي" من اللواء السادس حرس حدود. وأشار إلى أن جماعته فتحت الباب أمام العائدين إلى صفها، بعد أن تم تجهيز أماكن للحجر الصحي لمدة أسبوعين. وخلال الفترة الماضية أعلن الحوثيون انشقاق المئات من ضباط وجنود القوات الحكومية وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح وسط تشكيكات حول صحة تلك المزاعم.

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