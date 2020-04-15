شكرا لقرائتكم خبر عن اعلنت شركة النفط بصنعاء عن تخفيض جديد لاسعار المشتقات النفطية سيتم تنفيذه اعتبارا من السبت المقبل وفقا لما تداوله ناشطون حوثيون. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 15-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 15-4-2020? اعلنت شركة النفط بصنعاء عن تخفيض جديد لاسعار المشتقات النفطية سيتم تنفيذه اعتبارا من السبت المقبل وفقا لما تداوله ناشطون حوثيون. جديد اب برس Advertisements ت شركة النفط بصنعاء عن تخفيض جديد لاسعار المشتقات النفطية سيتم تنفيذه اعتبارا من السبت المقبل وفقا لما تداوله ناشطون حوثيون. وجاءت التسعيرة الجديدة كالتالي البنزين 20 لتر :4900 ريال الديزل 20 لتر : 5500 ريال

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