شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" في موسم الامطار ..وردنا الان في اواخر ساعات الليل حريق يلتهم مدينة زبيد(شاهد بالصور) ترقب نتيجة الخساير! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 15-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 15-4-2020? عاجل" في موسم الامطار ..وردنا الان في اواخر ساعات الليل حريق يلتهم مدينة زبيد(شاهد بالصور) ترقب نتيجة الخساير! جديد اب برس Advertisements في سوق زبيد يلتهم الاخضر واليابس .. لا حول ولا قوة إلا بالله

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