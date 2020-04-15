التعليم العالي: سيتم صرف مستحقات الطلاب المبتعثين خلال الأيام القادمة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، إن المساعدات المالية للطلاب المبتعثين، للربع الرابع 2019، سيتم تحويلها خلال الأيام القادمة.

وطمّأن وزير التعليم العالي، في منشور مقتضب له على صفحته في "الفيس بوك"، "أبنائه الطلاب والطالبات المبتعثين في كافة بلدان الابتعاث، بأن المساعدات المالية سيتم تحويلها خلال الأيام القليلة الماضية".

وأعرب الوزير باسلامة، عن "شكره للرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، على رعايتهم الكريمة واهتمامهم بالطلاب المبتعثين".

وثمن وزير التعليم العالي، الدور الكبير "لوزارة المالية وطاقمها على جهودهم في الإسراع بالإجراءات المالية؛ لاستكمال عملية التحويل والصرف". حسب قوله.