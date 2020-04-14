شكرا لبحثكم عن خبر عقب اقتحام منزل المحولي بعدن.. قبائل الصبيحة تمهل 72 ساعة لرد الاعتبار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدرت قبائل الصبيحة في مختلف مديريات لحج المضاربة والعارة وطور الباحة بياناً هاما وضحت فيه موقفها من واقعة الاعتداء على منزل عبدربه المحولي نائب وزير التعليم الفني.

واشار البيان الى ادانت قبائل الصبيحة هذا العمل الجبان الغاشم الذي تعرض له منزل المحولي والذي يتنافئ مع كل القيم والاعراف والعادات والتقاليد اليمنية الاصيلة.

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واوضح البيان ان عملية مداهمة وسرقة محتويات المنزل وترويع النساء والاطفال لن يمر ابدا مرور الكرام حيث وان كرامة الانسانهي اغلئ مايملكه في هذه الدنيا وهو الامر الذي لايمكن التفريط فيه.

وحدد البيان مهلة 72 ساعة لتلك القوات التي قامت بنهب المنزل وسرقته وكل محتوياته وترويع الاطفال والنساء وذلك لرد الاعتبار الفوري للاخ المحولي وتسليم قتلة ماجد كودح الذي تم قتله على ايدي هذه القوات بدم بارد قبل عدة ايام.

وشدد البيان على القوت والجهات الامنية المختصة القيام بدورها وشدد البيان على ان ابناء الصبيحة سضطرون حال انتهاء المهلة المحددة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد المعتدين.