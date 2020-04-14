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صحة موانئ عدن توضح حقيقة وجود مشتبه بإصابته بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

صحة موانئ عدن توضح حقيقة وجود مشتبه بإصابته بكورونا

متابعات_ الخليج 365

اصدرت إدارة صحة الموانئ في عدن، بياناً أوضحت فيه حقيقة الشائعات التي تم تداولها عن وجود شخص يشتبه بإصابته بفيروس المستجد على متن باخرة راسية في أرصفة المعلا، مؤكدة أن هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة .

 

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ورفعت صحة الموانئ تقريرا لإدارة رصيف المعلا تفيد أنه بعد إبلاغ صحة الموانئ عن وجود حالة مشتبهة (مريض) فوق الباخرة (REM) تم النزول من قبل إدارة صحة الموانئ وقاموا المختصون بفحص جميع أفراد الطاقم بالجهاز الحراري، وكذا فحصهم للتاكد من عدم إعطائهم أي أدوية، وقد تأكد خلوهم من أعراض جائحة فروس كورونا كوفيد 19.

 

وكانت إدارة ميناء عدن اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتقوم المرافق المختصة بعمل اللازم وبالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ومنظمة الصحة وغيرها

 

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