محافظ المهرة يناقش إحتياجات منطقة مشقارر بمديرية شحن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الثلاثاء، مع وجهاء وأعيان منطقة مشقارر بمديرية شحن، إحتياجات المنطقة من المشاريع التنموية والخدمية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ووجه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد سالم العبودي بدراسة المشاريع المقدمة من أبناء المنطقة وتنفيذ عدداً منها حسب احتياجات المواطنين.

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