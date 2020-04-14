شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو" ابنة الممثل محمد شومان تتبرأ منه شاهد السبب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" ابنة الممثل محمد شومان تتبرأ منه شاهد السبب !

تحدتت لوجين شومان، ابنة الممثل الهارب محمد شومان، عن البيان الذى أصدره والدها الهارب من مصر، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة "اضطريت آسفة اعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير اوى منها أن ناس قليلة جدا اللي تعرف أنك بابايا. فعلا كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف.. ده رد على البيان اللي محمد شومان أصدره النهاردة على صفحته"



وقالت لوجين خلال الفيديو، "انا لوجين شومان ابنة محمد شومان اللى أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرته اللى بيموتوا بالبطئ.. وأنهم يفرجوا عن أخويا من غير أى شروط.. الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة. واحنا مالناش صلة بيك.. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين.. وابنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته"

وتابعت، "انت مش رب أسرتنا.. احنا رب أسرتنا أمنا.. انت مش مسئول عننا.. ولا مسئول مننا، مش من حقك تطلع تتكلم بلسانا.. أنت بتتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا.. وبيتحقق معاه علشان يتأكدوا أنه مالوش صلة بيك تماما، وهيطلع.. ماتدخلش أرجوك"

وأضافت، لو عاوز تعمل صورة الأب، اللى هو عاوز ينقذ أولاده.. انزل وواجه ده بنفسك.. بس ماتبقاش قاعد فى بلد تانية وتتكلم باسمنا.. حاولنا نشيل اسمه.. ونرفع قضايا بس ماعرفناش وبنوجه رسالة للسلطات.. لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده.. خليكوا معانا.. احنا بنحاول.. وأرجوك ماتتكلمش بلسانا.. وماطلعش بيانات .. انت بتعمل ده بس علشانك".

جديد اب برس

Advertisements

​

وأردفت، "بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعايا على قفانا.. مش عارفة أقولك ايه الحقيقة.. أنت بتقول إن احنا بنموت بالبطئ، ووجوده أذى لينا.. احنا موجودين هنا بإرادتنا.. مافيش أذى من الدولة علينا.. وجودك هو الأذى الوحيد فى حياتنا.. احنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك".