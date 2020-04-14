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عدن - ياسمين التهامي - نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان اسرار اتخذتها الإمارات بمساندت التحالف ضد قطر ولن يتم الاعلان عنها مسبقآ " تفاصيل !

كشفت زلة لسان لضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - عن قرار اتخذته دولة الإمارات بخصوص جارتها قطر.

وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": انا مستغرب من الإعلام القطري المأجور.. ترك كورونا وطايح يشتم في ضاحي خلفان...بالرغم من أنني منذ ان اوقفت الامارات وسائل التواصل الاجتماعي من الردود على قطر وأنا .. صامت.

جديد اب برس

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ولم يوضح خلفان الفترة التي صدر فيها قرارا بوقف الهجوم على قطر في الحسابات الإماراتية أو الأسباب التي دفعت بلاده إلى ذلك .

وعلى الرغم من القرار الذي تحدث عنه "خلفان" إلا أن كثير من الحسابات الإماراتية لم تتوقف عن نقد قطر وعلى رأسها حساب الناشط الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي.