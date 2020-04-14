شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" أفادت مصادر محل #1740;ة، ال #1740;وم الثلاثاء، بأن شاب أقدم على قتل عمھ في جر #1740;مة مروعة ھزت إحدى قرى محافظة إب والسبب صادم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" أفادت مصادر محلیة، الیوم الثلاثاء، بأن شاب أقدم على قتل عمھ في جریمة مروعة ھزت إحدى قرى محافظة إب والسبب صادم !

أفادت مصادر محلیة، الیوم الثلاثاء، بأن شاب أقدم على قتل عمھ في جریمة مروعة

ھزت إحدى قرى محافظة إب.

وذكرت المصادر لـ " المشھد الیمني "، أن شاب بقریة منزل فقیھ بمدیریة السیاني، قام

بقتل عمھ ظھر الیوم ولاذ بالفرار.

وأشارت المصادر الى أن الرجل الخمسیني قتل على ید ابن أخیھ.

ونوھت المصادر بأن القتیل قبل أن یلفظ أنفاسھ الاخیرة كشف عن ھویة القاتل الذي ھو

ابن شقیقھ، وأكد ذلك أمام جمیع من حضروا لاسعافھ أن ابن أخیھ أقدم على إطلاق

الرصاص علیھ وأصابھ دون أن یعرف السبب الذي دفعھ لارتكاب جریمتھ.

وتسببت الحرب في الیمن التي دخلت عامھا السادس بمعاناة نفسیة ومشكلات إجتماعیة

لمئات الیمنیین الذین اكتووا بنارھا.

وارتفعت حوادث القتل في المحافظة الواقعة تحت سیطرة ملیشیا الحوثي، خلال

السنوات الأخیرة، معززة بالانفلات الأمني. جديد اب برس Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" أفادت مصادر محل #1740;ة، ال #1740;وم الثلاثاء، بأن شاب أقدم على قتل عمھ في جر #1740;مة مروعة ھزت إحدى قرى محافظة إب والسبب صادم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.