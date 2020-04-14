وزارة الداخل #1740;ة السعود #1740;ة" الاعلان عن المخالفين والتشهير بهم .واصدار ضوابط جديدة شاهد التفاصيل !

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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الداخلیة السعودیة" الاعلان عن المخالفين والتشهير بهم .واصدار ضوابط جديدة شاهد التفاصيل !

افادت مصادر اعلامیة سعودیة ، الیوم الثلاثاء، أن اللجنة المعنیة بمتابعة مستجدات

الوضع الصحي لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19 ،(وافقت على: الإعلان بشكل

یومي عن أعداد المخالفین لمنع التجول، والتشھیر بمن یكرر المخالفة.

وكشفت المصادر عن قیام وزارة الداخلیة السعودیة بتوجیھ منسوبیھا إلى اعتبار

التجمعات الاجتماعیة لأكثر من شخصین خارج المنازل، خلال فترة السماح، مخالفة

یطبق علیھا عقوبات منع التجول، المحددة بموجب الإجراءات الاحترازیة الصادرة

للوقایة من فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19.(

تعزیز التواجد الأمني في جمیع الشوارع التجاریة

وتضمن التوجیھ، فرض عقوبات على المخالفین لذلك، مع تعزیز التواجد الأمني في

جمیع الشوارع التجاریة، ً فضلا عن رفع مستوى التواجد الأمني داخل الأحیاء السكنیة

بالإضافة إلى نقاط التفتیش على الشوارع الرئیسیة، مع تطبیق العقوبات على المخالفین

وإعلان العقوبات بشكل یومي مع التشھیر بمن یكرر المخالفة.

الاعلان عن المخالفین والتشھیر بھم

وأضافت أن اللجنة أكدت "إغلاق أي منشاة خاصة تصدر تصاریح لمنسوبیھا تثبت

ا لما تراه اللجنة"، واعتبرت اللجنة

عدم الحاجة لھا وتطبیق العقوبات بحقھا وفقً

"التجمعات خارج المنزل لأكثر من شخصین خلال فترة السماح مخالفة ویطبق بحقھم

مخالفة منع التجول".

ضوابط تمنع التلاعب في الأذونات وتصاریح التطبیقات

وبیّنت المصادر أن اللجنة أكدت ً عددا من الإجراءات التي ننفرد بنشرھا؛ حیث شددت

على "رفع مستوى الإجراءات والضوابط التي تمنع عدم التلاعب في الأذونات، والتأكد

على عدم استخدام تصاریح تطبیقات التوصیل لغیر العرض المخصص لھ".

ووفق المصادر"، تضمنت التوجیھات "تطبیق عقوبة منع التجول في حالة استخدام

تصاریح تطبیقات التوصیل الإلكترونیة لغیر غرض التوصیل، وإغلاق أي منشاة

خاصة تصدر تصاریح لمنسوبیھا یثبت عدم الحاجة لھا ویطبق على المخالف غرامات

وفق ما تراه اللجنة التنفیذیة الأمنیة، مع إعلان العقوبات یومیا والتشھیر بمن یكرر

المخالفة".

جديد اب برس

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الأمن یتأكد من تنفیذ إجراءات لجنة مستجدات كورونا

وأضافت أن التوجیھات تشمل "التأكید على منسوبي الأمن بالتوثق من صلاحیة جمیع

الأذونات خلال فترة منع التجول، واتخاذ اللازم لتنفیذ ما توصلت إلیھ اللجنة المعنیة

بمتابعة مستجدات الوضع الصحي بشأن فیروس كورونا".

یأتي ذلك بناء على التوجیھ الصادر من وزیر الداخلیة لضمان تطبیق أمر منع التجول

المسائي وتطبیق مضامین الأمر الملكي بشقیھ (خلال فترتي السماح ومنع التجول)

وبناء على التقاریر العالمیة التي تؤكد أن الإجراءات الاحترازیة ساھمت في رفع معدل

البقاء في المنازل، بنسبة 23 ،%وانخفاض معدل التسوق إجمالا بنسبة 24.%