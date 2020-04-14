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عدن - ياسمين التهامي - حلا الترك’’ يثير ضجة عارمة من جديد..واشعال التوالصل الاجتماعي والةصط الفني ومفاجأة صادمة بشأن هوية العريس (صورة + فيديو) !

انتشر على تويتر هاشتاغ زواج حلا الترك الذي تزامن مع نشر صور لها وهي ترتدي فستان الزفاف، ولم يعرف من هو مطلقه، إلا أنّ التعليقات أجمعت على أنّ حلا لا تزال صغيرة على الزواج خصوصاً أنها لم تنهِ دراستها بعد.



حلا التزمت الصمت، كما فعلت قبل فترة عندما أشيع خبر وفاتها، ما جعل البعض يتكهّن أنّ هذه الحملات التي تعيد اسم حلا إلى الأضواء ليست بريئة، وأنّ حلا نفسها تقف وراءها، بدليل أنها تلتزم الصمت في كل مرّة يكون فيها التوضيح مطلوباً، إلى أن تتفاعل القضية فتنفيها بعد أيام.

جديد اب برس

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الخبر ذكر أن العريس هو شخصية من خارج الوسط الفني ، ما أثار موجة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا تويتر.

وبعد أيام من الإشاعة التي أشعلت ضجة عارمة في الخليج وشن مغردون ومتابعون آلاف التغريدات حول الموضوع، نفت مصادر فنية صحة الخبر.