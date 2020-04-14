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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-4-2020? عاجل في هذة الساعة من اواخر الليل طيران العدوان يشن 7 غارات على محافظة صعدة تفاصيل اولية للضحايا ! عاود طيران العدوان السعودي الامريكي، مساء اليوم الثلاثاء غاراته على محافظة صعدة. وذكر مصدر أمني أن طيران العدو شن قبل قليل 5 غارات على مديرية باقم وغارتين على مجازة والطخية

طيران العدوان يشن 26 غارة على ثلاث محافظات يمنية جديد اب برس Advertisements ​

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