شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات مسلحة وسط العاصمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع مجموعة "إرهابية" بالقرب من وسط القاهرة.

وأضاف أن قوات الأمن دعت السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت.

جديد اب برس

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لاحقا، نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية، أنها "قضت على جميع المسلحين الذين تحصنوا بمنطقة سكنية بحي الأميرية شرق القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار استمر حوالي 4 ساعات".

وتفيد المعلومات الأولية بأن العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف قوات فرض خظر التجول بالقاهرة.

وقال مصدر أمني لـموقع"إرم نيوز" إن المجموعة مكونة من 5 عناصر، بادروا بإطلاق النار تجاه القوات فور وصلها مكان اختبائهم.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيانا رسميًا بشأن العملية.