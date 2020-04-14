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بالصور" الدفاع المدني بصنعا .. يصدر بيان بحصيلة كوارث اليوم (صور حصرية جديدة)

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عدن - ياسمين التهامي - بالصور" الدفاع المدني بصنعا .. يصدر بيان بحصيلة كوارث اليوم (صور حصرية جديدة)

شهدت الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الإثنين، تدفقاً كبيراً للسيول نتيجة هطول أمطار غزيرة.


وخلفت السيول أضراراً بالغة، حيث جرفت المنازل السكنية والمحلات التجارية، في شوارع خولان وتعز والسفينة وشميلة وسقطرى وشارع الرئاسة السايلة.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر العشرات من الأشخاص وهم عائمون في السيول التي جرفت أشياءهم ومعداتهم.

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