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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"السعودية تطلق رسمياً تحذير عاجل وفي غاية الخطورة وتعلن بدء عملية كبيرة لحماية الحدود...فاصيل تعلن لأول مرة.عن الخطر القادم من اليمن شاهد.التفاصيل !

قال محمد عبد الله آل زلفى، العضو السابق بمجلس الشورى السعودي إن بلاده بصدد مؤامرة، في إشارة إلى أزمة ترحيل العمال المهاجرين غير الشرعيين إلى إثيوبيا.

وقالت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن ترحيل السعودية للعمال المهاجرين غير الشرعيين إلى إثيوبيا يهدد بانتشار فيروس كورونا، وحثت الرياض على وقف الإجراء في الوقت الراهن.""

جديد اب برس

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لكن آل زلفى يقول في حديثه لراديو "سبوتنيك" إن جهات في اليمن تدفع بالإثيوبين نحو الحدود السعودية الجنوبية من أجل خلق مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية، ما دفع السعودية إلى ترحيلهم لحماية أمنها وحدودها وللحفاظ على استقرارها لا سيما أن الأمر يتحكم فيه مهربون وتجار بشر.""

وأضاف آل زلفى أن الأمم المتحدة أحيانا تستقي معلوماتها من مصادر غير دقيقة""

ولفت عضو الشورى السابق في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن "كل هذا بسبب أن اليمن دولة فاشلة ومن حق المملكة أن تحمي حدودها بينما الأطراف الأخرى تستغل هذه الفرص لتهريب البشر"""

وأعرب عن أسفه لأنه "في اليمن ليس للأمم المتحدة ولا أي أحد سلطة على تجار البشر والسلاح والمخدرات، كما أن هؤلاء لا يريدون لليمن أن يستقر، بل يستغلون كل الظروف الممكنة لمصلحتهم كما أن الحوثيين لا يستطيعون العيش إلا في ظل الفوضى"" "