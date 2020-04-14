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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" اصدر مدير عام شرطة محافظة شمالية قرارت تعيينات وتغييرات مسؤولين امنيين في مديريات وإدارات وأقسام الشرطة (20) مسؤولاً أمنياً (اسماء + مناصب) شاهد !

اصدر مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي، اليوم ، قرارت تعيينات وتغييرات مسؤولين امنيين في مديريات وإدارات وأقسام الشرطة بالمحافظة .

وشملت القرارات تعيين كلا من: ١- العقيد /أحمد محمد سعيد قائد المخلافي مديرا لإدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة. جديد اب برس Advertisements ​ ٢- العقيد / منير محمد حسن العبسي مديرا لشرطة مديرية المعافر. ٣- ملازم /وضاح حمود الدباني مديرا لشرطة مديرية صالة. ٤- ملازم /خالد أحمد عبدالله قاسم نائبا لمدير إدارة شؤون الأفراد. ٥- ملازم /ماهر خالد علي صغير الكوري ضابطا لأمن شرطة مديرية المظفر. ٦- العقيد / أحمد عبده الأهدل مديرا لقسم شرطة الجديري. ٧- العقيد /عبدالله غالب قائد الشرعبي مديرا لقسم شرطة الشهيد الذيفاني. ٨- ملازم / فهمي أمين قائد الجرادي مديرا لقسم شرطة الحكيمي. ٩- ملازم /إبراهيم عبدالله أحمد محمد الجعفري مديرا لقسم شرطة الثورة. ١٠- ملازم /فايد أحمد محمد علي الأصور مديرا لقسم شرطة المطار القديم. ١١- ملازم/ مأمون ناجي غالب سيف مديرا لقسم شرطة ١١ فبراير قائدا لنقطة الشهيد الحجري. ١٢- ملازم/ محمود قائد منصور حسن النيال مديرا لقسم شرطة الضباب. ١٣- ملازم /مختار محمد اليوسفي نائبا لمدير قسم شرطة الجديري. ١٤- ملازم / ياسين عبدالرقيب عبدالرب الأكحلي رئيسا لقسم الشؤون الإدارية بشرطة مديرية الشمايتين. ١٥- ملازم / فوزي علي سيف فرحان سيف رئيسا لقسم الشؤون الإدارية بفرع مصلحة الأحوال المدنية. ١٦- ملازم /عزالدين عبدالسلام عبدالله قائد رئيسا لقسم الخدمات بإدارة شؤون الأفراد. ١٧- ملازم / ميلاد سعيد حمود رسام رئيسا لقسم القوة الغير عاملة بإدارة شؤون الأفراد. ١٨- ملازم / طه عبده ناجي الجعفري رئيسا لقسم الشؤون الإدارية بإدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات. ١٩- ملازم /وجدي عبدالقادر محمد نعمان رئيسا لقسم الحاسب الآلي بإدارة شؤون الأفراد. ٢٠- ملازم / عمار علي اسماعيل الواسعي رئيسا لقسم الجزاءات والسكرتارية بإدارة شؤون الأفراد ونصت القرارات الصادرة بإدارة عام شرطة محافظة تعز الى العمل بها من تاريخ صدورها من شهر أبريل من العام ٢٠٢٠م.

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